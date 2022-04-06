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    Облак: При счете 0:1 вся борьба еще впереди

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    Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

    Ян Облак
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    Ян Облак

    «Все мы понимали, что будет тяжело. Мы прилетели сюда в надежде на успешный результат. Проиграли, но при счете 0:1 вся борьба еще впереди.

    Мы очень хорошо защищались на протяжении всего матча, за исключением эпизода с голом. "Сити" играл, используя владение мячом, но мы сохраняли ясную голову и перекрыли пространство. Я не думаю, что их замены изменили игру — это был просто один момент.

    По-прежнему все можно. У нас впереди домашний матч. В "Атлетико" мы всегда верим в себя», — цитирует Облака пресс-служба УЕФА.

    Ответная игра состоится 13 апреля в Мадриде.

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