Облак: При счете 0:1 вся борьба еще впереди

Вратарь «Атлетико»подвел итоги матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Все мы понимали, что будет тяжело. Мы прилетели сюда в надежде на успешный результат. Проиграли, но при счете 0:1 вся борьба еще впереди.

Мы очень хорошо защищались на протяжении всего матча, за исключением эпизода с голом. "Сити" играл, используя владение мячом, но мы сохраняли ясную голову и перекрыли пространство. Я не думаю, что их замены изменили игру — это был просто один момент.

По-прежнему все можно. У нас впереди домашний матч. В "Атлетико" мы всегда верим в себя», — цитирует Облака пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится 13 апреля в Мадриде.