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    «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» подали документы на лицензирование для еврокубков

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    Ряд клубов Российской Премьер-Лиги подал в РФС документы на получение лицензии УЕФА, позволяющей выступать в еврокубках, сообщает «Чемпионат».

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    Лицензирование на евротурниры следующего сезона запросили московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», а также санкт-петербургский «Зенит».

    Отмечается, что все клубы РПЛ также подали документы на лицензирование РФС-I, которое позволяет играть в высшем дивизионе страны. Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.

    Напомним, ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках нынешнего сезона. Из-за этого московский «Спартак» не смог принять участия в матчах 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с немецким «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско.

    По итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте — московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43). «Спартак» идёт на 10-й строчке в таблице, набрав 27 очков.

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