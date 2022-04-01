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    Халл Сити — Хаддерсфилд Таун. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.04.2022 в 21:45 начнется матч в английском Чемпионшипе Халл Сити — Хаддерсфилд Таун

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Халл Сити Хаддерсфилд Таун
    Халл Сити и Хаддерсфилд Таун начнут матч в 21:45 в английском Чемпионшипе, 01.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Хаддерсфилд Таун» — «Халл Сити» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Халл Сити» — «Хаддерсфилд Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Халл Сити»).

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