Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Сборнаяпотеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Россияне опустились на 36-е место.

На первое место в рейтинге поднялась сборная Бразилии, опередив Бельгию, которая лидировала с 2018 года.

Топ-10 рейтинга ФИФА

1. Бразилия — 1832,69 очка

2. Бельгия — 1827

3. Франция — 1789,85

4. Аргентина — 1765,13

5. Англия — 1761,71

6. Италия — 1723,31

7. Испания — 1709,19

8. Португалия — 1674,78

9. Мексика — 1658,82

10. Нидерланды — 1658,66.

Напомним, в начале марта ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.