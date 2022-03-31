Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА Фото: globallookpress.com
Россияне опустились на 36-е место.
На первое место в рейтинге поднялась сборная Бразилии, опередив Бельгию, которая лидировала с 2018 года.
Топ-10 рейтинга ФИФА
1. Бразилия — 1832,69 очка
2. Бельгия — 1827
3. Франция — 1789,85
4. Аргентина — 1765,13
5. Англия — 1761,71
6. Италия — 1723,31
7. Испания — 1709,19
8. Португалия — 1674,78
9. Мексика — 1658,82
10. Нидерланды — 1658,66.
Напомним, в начале марта ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.