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    Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

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    Сборная России потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

    Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА
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    Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА

    Россияне опустились на 36-е место.

    На первое место в рейтинге поднялась сборная Бразилии, опередив Бельгию, которая лидировала с 2018 года.

    Топ-10 рейтинга ФИФА

    1. Бразилия — 1832,69 очка

    2. Бельгия — 1827

    3. Франция — 1789,85

    4. Аргентина — 1765,13

    5. Англия — 1761,71

    6. Италия — 1723,31

    7. Испания — 1709,19

    8. Португалия — 1674,78

    9. Мексика — 1658,82

    10. Нидерланды — 1658,66.

    Напомним, в начале марта ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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