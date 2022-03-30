Крыховяк: Сборная Польши чувствовала, что заслужила выход на ЧМ

Полузащитник сборной Польшипрокомментировал победу над Швецией (2:0) и выход в финальную часть ЧМ-2022.

Один из двух мячей в ворота шведов забил Роберт Левандовски, реализовавший пенальти.

«Скажу вам так: если соперник не уверен, что пенальти был, то это значит, что он был очевидным.

Самое важное, что команда не вышла на этот матч на мягких ногах. Все справились с давлением. Ментальное состояние играет важную роль в успехе. Большое значение имел первый гол. После него мы очень поверили в себя. Мы чувствовали, что заслужили выход на чемпионат мира.

Мы достигли чего-то прекрасного и большого. Возможно, впервые в истории польского футбола наша сборная сыграет на чемпионате мира во второй раз подряд.

Это не так? Окей. Но в этой команде, в нашем поколении много отличных игроков. И я уверен, что чемпионат мира в Катаре сложится для нас гораздо лучше, чем тот, что прошел в России», — приводит слова Крыховяка Super Express Sport.