АПЛ заблокировала переход Виктора Мозеса из «Спартака» в «Бёрнли»

Английская Премьер-лига запретила осуществлять переход полузащитника «Спартака»в «Бёрнли», сообщает Sky Sports

Английская команда пыталась воспользоваться возможностью приостановить контракт с российским клубом.

Ранее стало известно, что английским клубам не разрешили подписывать игроков из чемпионатов России и Украины. Такое решение принято из желания сохранить целостность чемпионата.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.