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    Филиппо Индзаги будет судиться с «Брешией» из-за своего увольнения

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    Бывший главный тренер «Брешии» Филиппо Индзаги будет судиться с клубом после увольнения, сообщает Football Italia.

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    48-летний Индзаги, ранее тренировавший «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто», возглавил «Брешию» в июне прошлого года и был уволен 23 марта 2022 года.

    Причем в контракте у него был пункт, согласно которому его нельзя уволить, если команда находится в топ-8 серии B.

    Под руководством Индзаги команда одержала 14 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела только 5 поражения, занимая пятую строчку.

    Однако у тренера возник конфликт с президентом клуба Массимо Челлино, который был недоволен тактикой специалиста и стилем игры команды.

    Челлина хотел уволить Индзаги еще в феврале, но тогда его отговорили советники.

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