«Пока я об этом не думаю». Крыховяк — о возможном возвращении в «Краснодар»

Полузащитник АЕКапрокомментировал переход в греческий клуб из «Краснодара».

«Я очень рад, это новая глава для меня. После возникновения такой политической ситуации я приехал сюда, чтобы наслаждаться футболом. Я слышал много хорошего о местных болельщиках. Физически и морально я готов играть. Могу принять участие в следующем матче.

Предложение АЕКа было серьёзным, и оно поступило быстро. Для меня было важно быстро начать играть, потому что скоро игры сборной. Всё случилось за два дня.

Что касается перспектив, то ещё слишком рано. Но я уже вижу, что здесь потрясающая атмосфера и отличные болельщики, что очень важно. Для меня самое главное то, что будет завтра, а не через несколько месяцев. Пока я об этом не думаю», — цитирует Крыховяка пресс-служба АЕКа.