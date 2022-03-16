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    Дрейер: Счастлив оказаться в «Мидтьюлланне». Надеюсь, вернусь в «Рубин» в хорошей форме

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    Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер прокомментировал своё возвращение в датский «Мидтьюлланн».

    Андерс Дрейер
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    Андерс Дрейер

    «Очень счастлив, что у меня появилась возможность вернуться в "Мидтьюлланн". Я знаю клуб, и это прекрасное место, где можно играть прямо сейчас. Надеюсь, что вернусь в казанский "Рубин" 1 июля в такой же хорошей форме. Надеюсь, что смогу помочь команде выиграть чемпионат. Это самая большая цель на ближайшие месяцы», — цитирует Дрейера пресс-служба «Мидтьюлланна».

  • Дрейер перешел из «Рубина» в «Мидтьюлланд»
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    • Полузащитник заключил контракт с российским клубом до лета 2026 года. За трансфер Дрейера «Рубин» заплатил € 7 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл 23 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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