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    Истанбул Башакшехир — Антальяспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.03.2022 в 16:00 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Истанбул Башакшехир — Антальяспор

    Футбол Истанбул Башакшехир
    Истанбул Башакшехир и Антальяспор начнут матч в 16:00 в чемпионате Турции по футболу, 14.03.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Истанбул Башакшехир» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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