Спортивный директор «Волгаря» о моратории на вылет из РПЛ: Так можно дойти и до того, чтобы закрыть ФНЛ

Спортивный директор астраханского «Волгаря»высказался по поводу возможного введения в РПЛ моратория на вылет.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Олег Флегонтов Фото: fcska.ru

«Если у нас не будет международного календаря, то расширение (до 18 команд — прим.) — здравая идея для того, чтобы было больше матчей. В другом случае чемпионат с 18 клубами будет сложно уместить с учетом сроков проведения сезона. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Что касается моратория на вылет, то я противник этого. По той простой причине, что существует регламент соревнований, который должен исполняться, в какой бы турнирной ситуации ни оказались команды.

С таким же успехом можно дойти и до того, чтобы закрыть ФНЛ. Несмотря на нашу турнирную ситуацию, эта идея, считаю, даже не должна обсуждаться. Начиная соревнования, каждая клуб знал условия. Неправильно закрывать лиги и переходы между ними.

Пример "Краснодара", обыгравшего "Спартак", показывает: нет критичной ситуации, которая может привести к изменению регламента. Легионеры уезжают почти из всех клубов РПЛ, но все находятся примерно в равных условиях. В заявке 25 игроков, есть молодежные команды, у многих фарм-клубы в ФНЛ и ФНЛ-2. Конечно, уровень упадет, но это не значит, что надо принимать экстренные меры, которые предлагается клубами премьер-лиги, и вводить мораторий, тем более на три года. Мне кажется, это абсурд», — приводит слова Флегонтова «Матч ТВ».