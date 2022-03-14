Семин назвал условия для расширения РПЛ до 18 команд

Бывший главный тренер «Локомотива»считает, что российской Премьер-лиге пойдет на пользу расширение до 18 команд.

«Увеличение команд до 18 надо должно произойти. Наверное, в международных матчах играть не будем, наверное, количества матчей должно быть больше.

Но есть общая система футбола в стране, которая была зафиксирована, что есть еще четыре команды в первой лиге. Первые две команды из первой должны войти в высшую лигу, тогда будет 18. Если 15-е и 16-е места высшей лиги обыграют 3-е и 4-е место первой лиги — тогда спортивный принцип будет соблюден. Если не обыграют — тогда зачем они в высшей лиге?

А говорить, что у одних уехали игроки, у других — не уехали. Так это всегда. У одних бывают травмированные, у других — нет. У "Краснодара" уехали много, но команда прекрасно играет. Я думаю, в интересах футбола все должно быть так», — приводит слова Семина «Матч ТВ».