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    Кобелев: Мораторий на вылет — это самое плохое, что может сегодня произойти с нашим футболом

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    Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

    Андрей Кобелев
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    Андрей Кобелев

    «Я на протяжении всего сезона говорю, что "Динамо" в чемпионской гонке. Разрыв три очка, поэтому чемпионская гонка продолжается.

    Мне приятно, что "Динамо" участвует в чемпионской гонке и хотелось, чтобы интерес сохранялся до последних туров чемпионата, а не за 4-5 туров все заканчивалось.

    Кто еще может составить конкуренцию "Динамо" и "Зениту"? По сегодняшней игре я думаю, что ЦСКА. Шесть очков от "Зенита". По последним играм, конечно, это ЦСКА, который набрал ход.

    Единственное, что меня волнует в этой ситуации, это мораторий на вылет из Премьер-Лиги. Это может сыграть огромную роль в чемпионской гонке. Мораторий на вылет — это самое плохое, что может сегодня произойти с нашим футболом.

    Чемпионство есть чемпионство. Я не думаю, что это может сказаться на игроках "Зенита". Нас отстранили, но могут опять привлечь.

    Я уверен, что никто чемпионство просто так отдавать не будет», — сказал Кобелев в разговоре со «Спорта День за Днем».

    «Динамо» набрало 42 очка в 21 матче и занимает 2-ое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 45 очков после 21 тура.

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