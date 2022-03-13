Кобелев: Мораторий на вылет — это самое плохое, что может сегодня произойти с нашим футболом

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо»поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я на протяжении всего сезона говорю, что "Динамо" в чемпионской гонке. Разрыв три очка, поэтому чемпионская гонка продолжается.

Мне приятно, что "Динамо" участвует в чемпионской гонке и хотелось, чтобы интерес сохранялся до последних туров чемпионата, а не за 4-5 туров все заканчивалось.

Кто еще может составить конкуренцию "Динамо" и "Зениту"? По сегодняшней игре я думаю, что ЦСКА. Шесть очков от "Зенита". По последним играм, конечно, это ЦСКА, который набрал ход.

Единственное, что меня волнует в этой ситуации, это мораторий на вылет из Премьер-Лиги. Это может сыграть огромную роль в чемпионской гонке. Мораторий на вылет — это самое плохое, что может сегодня произойти с нашим футболом.

Чемпионство есть чемпионство. Я не думаю, что это может сказаться на игроках "Зенита". Нас отстранили, но могут опять привлечь.

Я уверен, что никто чемпионство просто так отдавать не будет», — сказал Кобелев в разговоре со «Спорта День за Днем».

«Динамо» набрало 42 очка в 21 матче и занимает 2-ое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 45 очков после 21 тура.