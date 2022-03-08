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    Президент «Барселоны»: Я больше не жалею об уходе Месси

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что больше не жалеет о том, что клубу не удалось подписать новый контракт с Лионелем Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Месси покинул «Барселону» в августе прошлого года. Стороны так и на нашли возможности для подписания нового контракта. Вскоре после этого аргентинец стал игроком «Пари Сен-Жермен».

    «Расставание с Месси — это самое печальное решение, которое только можно было представить. Будь возможность, я бы никогда этого не допустил, но сейчас я уже ни о чем не жалею.

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    • Мы должны были поставить организацию на первое место, что мы и сделали, несмотря на то, что речь идет о лучшем футболисте мира», — сказал Лапорта, слова которого приводит Barça TV.

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