Президент «Барселоны»: Я больше не жалею об уходе Месси

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Месси покинул «Барселону» в августе прошлого года. Стороны так и на нашли возможности для подписания нового контракта. Вскоре после этого аргентинец стал игроком «Пари Сен-Жермен».
«Расставание с Месси — это самое печальное решение, которое только можно было представить. Будь возможность, я бы никогда этого не допустил, но сейчас я уже ни о чем не жалею.
Мы должны были поставить организацию на первое место, что мы и сделали, несмотря на то, что речь идет о лучшем футболисте мира», — сказал Лапорта, слова которого приводит Barça TV.