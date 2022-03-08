Президент «Барселоны»: Я больше не жалею об уходе Месси

Президент «Барселоны»признался, что больше не жалеет о том, что клубу не удалось подписать новый контракт с

Месси покинул «Барселону» в августе прошлого года. Стороны так и на нашли возможности для подписания нового контракта. Вскоре после этого аргентинец стал игроком «Пари Сен-Жермен».

«Расставание с Месси — это самое печальное решение, которое только можно было представить. Будь возможность, я бы никогда этого не допустил, но сейчас я уже ни о чем не жалею.

Мы должны были поставить организацию на первое место, что мы и сделали, несмотря на то, что речь идет о лучшем футболисте мира», — сказал Лапорта, слова которого приводит Barça TV.