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    Клопп: Знаю, что мы можем играть значительно лучше, но мы победили сильного соперника

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэма» (1:0).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Не знаю, запомним ли мы эту игру как одну из важных. Мы знаем, что "Вест Хэм" хорош в разных аспектах. В первом тайме мы лишали их таких ситуаций, но после перерыва игра стала более открытой.

    Они понимали, что им нужно играть более прямолинейно, а мы были не так хороши на подборе. Но всегда нужно пытаться добиться положительного результата, и я доволен, что нам это удалось.

    Если команда не так хорошо организована, нужно страстно обороняться — мы это и сделали. В таких моментах нам повезло. Но нельзя выиграть столько матчей, как это сделали мы в последнее время, не искушая судьбу время от времени.

    Так что я доволен результатом. Знаю, что мы можем играть значительно лучше, но мы победили сильного соперника. Они неслучайно так высоко в таблице и рвутся в Европу», — цитирует Клоппа официальный сайт «красных».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал 63 очка и занимает второе место. Пока что «красные» сократили отставание от «Ман Сити» до трех пунктов. У «молотобойцев» 45 очков и пятая позиция в турнирной таблице.

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