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    «МЮ» рассматривает кандидатуру наставника «Саутгемптона» на пост главного тренера

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    Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль попал в список кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

    Ральф Хазенхюттль
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    Ральф Хазенхюттль

    Как сообщает Sunday Mirror, в «МЮ» до сих пор не определились с тренером, который по окончании сезона заменить Ральфа Рангника.

    Помимо Хазенхюттля, в «МЮ» также рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино, Эрика тен Хага и Карло Анчелотти.

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    • Рангник возглавил «МЮ» в конце 2021 года, подписав контракт до конца текущего сезона. После этого он перейдет на должность консультанта.

    «МЮ» занимает четвертое место в таблице АПЛ после 27-ми туров.

    В воскресенье, 6 марта, «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

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