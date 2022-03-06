«МЮ» рассматривает кандидатуру наставника «Саутгемптона» на пост главного тренера

Ральф Хазенхюттль Фото: globallookpress.com
Как сообщает Sunday Mirror, в «МЮ» до сих пор не определились с тренером, который по окончании сезона заменить Ральфа Рангника.
Помимо Хазенхюттля, в «МЮ» также рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино, Эрика тен Хага и Карло Анчелотти.
Рангник возглавил «МЮ» в конце 2021 года, подписав контракт до конца текущего сезона. После этого он перейдет на должность консультанта.
«МЮ» занимает четвертое место в таблице АПЛ после 27-ми туров.
В воскресенье, 6 марта, «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.