«МЮ» рассматривает кандидатуру наставника «Саутгемптона» на пост главного тренера

Главный тренер «Саутгемптона»попал в список кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sunday Mirror, в «МЮ» до сих пор не определились с тренером, который по окончании сезона заменить Ральфа Рангника.

Помимо Хазенхюттля, в «МЮ» также рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино, Эрика тен Хага и Карло Анчелотти.

Рангник возглавил «МЮ» в конце 2021 года, подписав контракт до конца текущего сезона. После этого он перейдет на должность консультанта.

«МЮ» занимает четвертое место в таблице АПЛ после 27-ми туров.

В воскресенье, 6 марта, «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.