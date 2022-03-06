Встреча 28-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта. Матч на «Этихаде» начнется в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» потерпел всего одно поражение в последних 17 матчах чемпионата Англии (15 побед и 1 ничья).

В середине февраля «горожане» на выезде разгромили «Спортинг» (5:0) в 1/8 финала ЛЧ, после чего уступили в АПЛ «Тоттенхэму» (2:3), прервав семиматчевую серию домашних побед.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1 1.40 X 4.80 2 8.00 Ставка

В последних матчах подопечные Хосепа Гвардиолы в гостях с трудом одолели «Эвертон» (1:0) в чемпионате и обыграли «Питерборо» (2:0) в Кубке Англии.

Все прогнозы на АПЛ

После 27 туров АПЛ «Ман Сити» лидирует с 66 очками. Разница мячей 64-17, Стерлинг забил 10 голов. Не сыграют Диаш, Аке и Палмер.

«Манчестер Юнайтед»

У команды Ральфа Рангника беспроигрышная серия в чемпионате Англии выросла до 8 матчей (4 победы и 4 ничьи).

В феврале «красные дьяволы» в АПЛ дома справились с «Брайтоном» (2:0) и едва не упустили гостевую победу над «Лидсом» (4:2).

В последних матчах «МЮ» в Мадриде спасся в матче 1/8 ЛЧ с «Атлетико» (1:1), а потом дома разошелся миром с «Уотфордом» (0:0).

Календарь и таблица АПЛ

После 27 туров «МЮ» с 47 очками на 4-м месте. Разница мячей 44-34, Роналду забил 9 голов, но лишь 1 — в 10 матчах 2022 года.

Прогноз и ставка

На победу «Ман Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «МЮ» — 8.20.

В первом круге «Сити» победил со счетом 2:0. В 5 последних дерби команды по два раза победили и раз сыграли вничью.

На «Этихаде» «МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей, лишь раз проиграв. Тем не менее, прогнозируем, что «Ман Сити» не проиграет в верховом матче .