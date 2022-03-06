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    Порадует ли голами манчестерское дерби?

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставки (к. 1.90) на футбол, чемпионат Англии, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
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    Криштиану Роналду
    Встреча 28-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта. Матч на «Этихаде» начнется в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Марта 2022 года

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» потерпел всего одно поражение в последних 17 матчах чемпионата Англии (15 побед и 1 ничья).

    В середине февраля «горожане» на выезде разгромили «Спортинг» (5:0) в 1/8 финала ЛЧ, после чего уступили в АПЛ «Тоттенхэму» (2:3), прервав семиматчевую серию домашних побед.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
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    В последних матчах подопечные Хосепа Гвардиолы в гостях с трудом одолели «Эвертон» (1:0) в чемпионате и обыграли «Питерборо» (2:0) в Кубке Англии.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 27 туров АПЛ «Ман Сити» лидирует с 66 очками. Разница мячей 64-17, Стерлинг забил 10 голов. Не сыграют Диаш, Аке и Палмер.

    «Манчестер Юнайтед»

    У команды Ральфа Рангника беспроигрышная серия в чемпионате Англии выросла до 8 матчей (4 победы и 4 ничьи).

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    • В феврале «красные дьяволы» в АПЛ дома справились с «Брайтоном» (2:0) и едва не упустили гостевую победу над «Лидсом» (4:2).

    В последних матчах «МЮ» в Мадриде спасся в матче 1/8 ЛЧ с «Атлетико» (1:1), а потом дома разошелся миром с «Уотфордом» (0:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 27 туров «МЮ» с 47 очками на 4-м месте. Разница мячей 44-34, Роналду забил 9 голов, но лишь 1 — в 10 матчах 2022 года.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ман Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «МЮ» — 8.20.

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    В первом круге «Сити» победил со счетом 2:0. В 5 последних дерби команды по два раза победили и раз сыграли вничью.

    На «Этихаде» «МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей, лишь раз проиграв. Тем не менее, прогнозируем, что «Ман Сити» не проиграет в верховом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.83 и ТБ 2,5 за 1.60.

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    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Порадует ли голами манчестерское дерби?
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