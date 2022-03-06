«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» потерпел всего одно поражение в последних 17 матчах чемпионата Англии (15 побед и 1 ничья).
В середине февраля «горожане» на выезде разгромили «Спортинг» (5:0) в 1/8 финала ЛЧ, после чего уступили в АПЛ «Тоттенхэму» (2:3), прервав семиматчевую серию домашних побед.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
В последних матчах подопечные Хосепа Гвардиолы в гостях с трудом одолели «Эвертон» (1:0) в чемпионате и обыграли «Питерборо» (2:0) в Кубке Англии.
После 27 туров АПЛ «Ман Сити» лидирует с 66 очками. Разница мячей 64-17, Стерлинг забил 10 голов. Не сыграют Диаш, Аке и Палмер.
«Манчестер Юнайтед»
У команды Ральфа Рангника беспроигрышная серия в чемпионате Англии выросла до 8 матчей (4 победы и 4 ничьи).
В феврале «красные дьяволы» в АПЛ дома справились с «Брайтоном» (2:0) и едва не упустили гостевую победу над «Лидсом» (4:2).
В последних матчах «МЮ» в Мадриде спасся в матче 1/8 ЛЧ с «Атлетико» (1:1), а потом дома разошелся миром с «Уотфордом» (0:0).
После 27 туров «МЮ» с 47 очками на 4-м месте. Разница мячей 44-34, Роналду забил 9 голов, но лишь 1 — в 10 матчах 2022 года.
Прогноз и ставка
На победу «Ман Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «МЮ» — 8.20.
В первом круге «Сити» победил со счетом 2:0. В 5 последних дерби команды по два раза победили и раз сыграли вничью.
На «Этихаде» «МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей, лишь раз проиграв. Тем не менее, прогнозируем, что
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