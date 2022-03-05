В 19:00 05.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Брест» — «Ланс» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Брест». Коэффициент ставки — 1.72.

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