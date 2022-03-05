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    Возьмет ли «Ланс» реванш у «Бреста»?

    «Ланс» — «Брест». Прогноз (к. 1.72) и ставки на футбол, Лига 1, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Брест»
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    Секо Фофана
    В матче 27 тура Лиги 1 «Ланс» примет «Брест» на поле стадиона «Боллар-Делелис». Игра запланирована на 5 марта 19:00 мск. «Ланс» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Марта 2022 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 19:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    У хозяев 40 очков после 26 туров. Они находятся на 6 позиции в турнирной таблице и сейчас идут на серии из трех матчей без поражений.

    В рамках этой серии «Ланс» набрала 7 пунктов. Он выиграл у «Бордо» (3:2) и «Анже» (2:1). С «Лионом» «кроваво-золотые» разошлись ничьей (1:1).

    Последнее поражение команда терпела 6 февраля, когда уступила на выезде «Лорьяну». Перед этим она дома проиграла «Монако» 2:4.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют Жан Корентен, Уэс Саиди и Пшемыслав Франковски.

    «Брест»

    У «Бреста» после 26 туров 32 очка на счету. Он имеет 8 побед, 8 ничьих и 10 поражений. При этом команда выиграла только одну встречу из четырех последних.

    Гости сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) и проиграли «Лорьяну» (0:1). 13 февраля «Брест» одержал единственную победу за месяц. Он разгромил «Труа» (5:1).

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    • С учетом всех турниров «пираты» не выигрывают на выезде уже 5 поединков — 3 поражения и 2 ничьи.

    Не сыграют Ирвин Кардона, Ронаэль Пьер-Габриэль и Себастьен Сибуа.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ланса» оценивается коэффициентом 1.72. За 4.80 можно поставить на победу «Бреста». Ничья выставлена букмекерами с котировкой 4.00.

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    Последние результаты «Ланса» более привлекательны. Особенно неплохо в последнее время команда играет дома. У нее лишь одно поражение в 5 домашних турах.

    Возможно, «Лансу» удастся взять реванш за разгром в первом круге (0:4). Мы рекомендуем поставить на победу хозяев.

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    «Ланс» — «Брест»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Ланс» реванш у «Бреста»?
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