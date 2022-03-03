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    «Краснодар» приостановил контракты восьми легионеров

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    Пресс-служба «Краснодара» объявила о приостановке контрактом с восемью иностранными футболистами.

    Виктор Классон
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    Виктор Классон

    В этот список вошли Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

    Игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

    Накануне команду также покинул тренерский штаб во главе с немецким специалистом Даниелем Фарке.

    Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и национальную команду от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

    «Краснодар» после 18 матчей занимает шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков.

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