«Краснодар» приостановил контракты восьми легионеров

Пресс-служба «Краснодара» объявила о приостановке контрактом с восемью иностранными футболистами.

В этот список вошли Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

Игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

Накануне команду также покинул тренерский штаб во главе с немецким специалистом Даниелем Фарке.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и национальную команду от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

«Краснодар» после 18 матчей занимает шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков.