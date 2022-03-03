«Похоже, они в параллельной реальности». Президент УЕФА шокирован новостью о повторной попытке создания Суперлиги

«Сначала они запустили эту нелепую идею посреди пандемии. Теперь они планируют сделать это еще раз посреди военного кризиса.
Похоже, они живут в параллельной реальности», — приводит слова Чеферина журналист BBC Sport Саймрн Стоун.
Ранее сообщалось, что организаторы Суперлиги решили сделать турнир полностью открытым без гарантированного количества мест.
Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.
Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».
УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.
Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».