«Похоже, они в параллельной реальности». Президент УЕФА шокирован новостью о повторной попытке создания Суперлиги

Президент УЕФАраскритиковал организаторов Суперлиги, которые в ближайшее время собираются объявить о повторной попытке создания турнира.

«Сначала они запустили эту нелепую идею посреди пандемии. Теперь они планируют сделать это еще раз посреди военного кризиса.

Похоже, они живут в параллельной реальности», — приводит слова Чеферина журналист BBC Sport Саймрн Стоун.

Ранее сообщалось, что организаторы Суперлиги решили сделать турнир полностью открытым без гарантированного количества мест.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».