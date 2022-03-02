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    Источник: Федун потерял до 80% своего состояния

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    Вице-президент нефтяной компании «Лукойл» и владелец «Спартака» Леонид Федун лишился до 80% своего состояния, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    На финансовом состоянии Федуна сказились нынешнее положение рынков и обвал акций «Лукойла» на фоне событий в Украине. Отмечается, что пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на «Спартаке».

    В декабре Федун вошел в топ-10 самых успешных российских бизнесменов 2021 года. На его счетах по состоянию на 20 декабря 2021 года было 11,67 млрд долларов.

    Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров. «Спартак» был исключен из Лиги Европы, красно-белые не сыграют с «Лейпцигом» в 1/8 финала турнира.

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