Экс-капитан «Зенита» продолжит карьеру в МЛС

Бывший защитник «Зенита», ныне выступающий за «Дженоа», согласовал контракт с клубом МЛС «Торонто», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, трудовой договор Кришито с командой из Канады рассчитан на два года. Доменико присоединится к новому клубу предстоящим летом.

Ранее «Торонто» согласовал переход другого футболиста из Италии. Канадцам удалось договориться о сотрудничестве с вингером «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.