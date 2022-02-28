Экс-капитан «Зенита» продолжит карьеру в МЛС

Доменико Кришито Фото: globallookpress.com
По данным источника, трудовой договор Кришито с командой из Канады рассчитан на два года. Доменико присоединится к новому клубу предстоящим летом.
Ранее «Торонто» согласовал переход другого футболиста из Италии. Канадцам удалось договориться о сотрудничестве с вингером «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.