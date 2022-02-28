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    Экс-капитан «Зенита» продолжит карьеру в МЛС

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    Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», согласовал контракт с клубом МЛС «Торонто», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Доменико Кришито
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    Доменико Кришито

    По данным источника, трудовой договор Кришито с командой из Канады рассчитан на два года. Доменико присоединится к новому клубу предстоящим летом.

    Ранее «Торонто» согласовал переход другого футболиста из Италии. Канадцам удалось договориться о сотрудничестве с вингером «Наполи» Лоренцо Инсинье.

    Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.

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