Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под эгидой ФИФА

(ФИФА) ввела ряд санкции в отношении России связанных с конфликтом в Украине.

На территории России не будут проводиться международные турниры. Домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях и без зрителей.

Ассоциация, представляющая Россию, должна будет участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия».

В матчах с участием российских команд не будут использоваться флаг или гимн России.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.