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    Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под эгидой ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) ввела ряд санкции в отношении России связанных с конфликтом в Украине.

    Сборная России попала под санкции
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    Сборная России попала под санкции

    На территории России не будут проводиться международные турниры. Домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях и без зрителей.

    Ассоциация, представляющая Россию, должна будет участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия».

    В матчах с участием российских команд не будут использоваться флаг или гимн России.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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