Сборная Чехии вслед за Польшей и Швецией отказалась играть с Россией в стыках за выход на ЧМ-2022

Сборнаяпо футболу отказалась играть возможный стыковой матч ЧМ-2022 с Россией.

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Чехии.

«Исполком Футбольной ассоциации Чехии, сотрудники и игроки национальной сборной согласились, что в нынешней ситуации играть против команды России невозможно, даже на нейтральном поле», — говорится в заявлении.

Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши и Швеции. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был встретиться в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.