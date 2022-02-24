ВТБ передал акции ФК «Динамо» спортобществу «Динамо» после санкций со стороны Великобритании

Банкпередал пакет акцийодноименному спортивному обществу.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что все активы крупных российских банков, в том числе ВТБ, владеющего 99,9961% акций «Динамо», будут заморожены, также появятся ограничения на суммы, которые россияне смогут держать на счетах в Великобритании.

«В течение минувших трех лет ПАО Банк ВТБ осуществлял комплексную, многофункциональную трансформацию всех базовых управленческих, спортивных, финансово-экономических, правовых и организационных процессов в ФК "Динамо Москва".

За это время профильными специалистами была создана и запущена эффективная модель менеджмента клуба, сформирован отвечающий самым высоким требованиям кадровый состав, полностью выстроено спортивное направление, связанное с главной командой, обеспечено финансирование академии "Динамо" имени Льва Яшина, на новый уровень выведены такие направления как коммерция, маркетинг, коммуникационная и медийная составляющие.

Ключевая миссия инвестиционной группы Банка ВТБ завершена, футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития.

Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО "Футбольный клуб Динамо Москва" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо'"

Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО "Динамо" обеспечит работу ФК "Динамо" в полном объеме», — говорится в заявлении ВТБ.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.