Кузяев: «Зениту» не повезло с жеребьевкой Лиги Европы

Полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от первого матча св 1/16 Лиги Европы.

«Я считаю, что сборы прошли продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, но в достаточно хорошей физической форме. Надеюсь, что завтра у нас получится одержать победу. Будем играть ради трёх очков.

В какой-то степени можно сказать, что нам не повезло с жеребьевкой. "Бетис" очень хорошо играет в чемпионате. И финал Лиги Европы будет в Севилье, это будет их мотивировать.

Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.