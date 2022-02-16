Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 13:07
    • Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте Олимпиады
  • 12:42
    • Непряева и Ступак выиграли бронзовые медали в командном спринте на ОИ-2022
  • 11:56
    • Шведские биатлонистки выиграли эстафету на ОИ-2022, россиянки — вторые
  • 11:05
    • Сборная России вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде
  • 09:50
    • Сборная Словакии обыграла американцев и вышла в полуфинал олимпийского турнира
    Все новости спорта

    Кузяев: «Зениту» не повезло с жеребьевкой Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Зенит Бетис Лига Европы Футбол России
    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от первого матча с «Бетисом» в 1/16 Лиги Европы.

    Далер Кузяев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев

    «Я считаю, что сборы прошли продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, но в достаточно хорошей физической форме. Надеюсь, что завтра у нас получится одержать победу. Будем играть ради трёх очков.

    В какой-то степени можно сказать, что нам не повезло с жеребьевкой. "Бетис" очень хорошо играет в чемпионате. И финал Лиги Европы будет в Севилье, это будет их мотивировать.

    Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

    Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у «Интера»?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • На «Сан-Сиро» сразу будет весело!
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 6.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры