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    АПЛ. «Святые» отобрали очки у «МЮ», «Ман Сити» в гостях у «Норвича», «Бернли» примет «Ливерпуль»

    Подробности матчей 25-го тура английской Премьер-лиги

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    «МЮ»
    С 12 по 13 февраля состоятся поединки 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 1:1

    В матче 25-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл против «Саутгемптона», поединок закончился со счётом 1:1.

    Счёт в матче был открыт на 21-й минуте после того как Маркус Рэшфорд своим голевым пасом в штрафную нашел партнера Джейдона Санчо, который с близкого расстояния вколотил мяч в сетку и вывел «МЮ» вперед -1:0.

    «Саутгемптон» смог сравнять счёт на 48-й минуте когда Че Адамс принял мяч на краю штрафной и нанес низом идеальный удар в правый угол ворот — 1:1.

    На 72-й минуте Криштиану Раналду забил гол, который не засчитали из-за того, что игрок находился в офсайде.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 40 очков, а «Саутгемптон» расположился на 10-м месте в их активе 29 баллов.

    «Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    «Эвертон» — «Лидс Юнайтед»

    «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»

    «Норвич Сити» — «Манчестер Сити»

    12 февраля, 20:30 мск

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон»

    13 февраля, 17:00 мск

    «Бёрнли» — «Ливерпуль»

    13 февраля, 17:00 мск

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»

    13 февраля, 17:00 мск

    «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

    13 февраля, 19:30 мск

    «Челси» — «Арсенал»

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