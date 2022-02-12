АПЛ. «Святые» отобрали очки у «МЮ», «Ман Сити» в гостях у «Норвича», «Бернли» примет «Ливерпуль»

С 12 по 13 февраля состоятся поединки 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 1:1

В матче 25-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл против «Саутгемптона», поединок закончился со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте после того как Маркус Рэшфорд своим голевым пасом в штрафную нашел партнера Джейдона Санчо, который с близкого расстояния вколотил мяч в сетку и вывел «МЮ» вперед -1:0.

«Саутгемптон» смог сравнять счёт на 48-й минуте когда Че Адамс принял мяч на краю штрафной и нанес низом идеальный удар в правый угол ворот — 1:1.

На 72-й минуте Криштиану Раналду забил гол, который не засчитали из-за того, что игрок находился в офсайде.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 40 очков, а «Саутгемптон» расположился на 10-м месте в их активе 29 баллов.

«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Эвертон» — «Лидс Юнайтед»

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас»

«Норвич Сити» — «Манчестер Сити»

12 февраля, 20:30 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон»

13 февраля, 17:00 мск

«Бёрнли» — «Ливерпуль»

13 февраля, 17:00 мск

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»

13 февраля, 17:00 мск

«Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

13 февраля, 19:30 мск

«Челси» — «Арсенал»