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    «Сампдория» объявила о переходе 35-летнего Джовинко

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    Бывший нападающий «Ювентуса» Себастьян Джовинко стал игроком «Сампдории». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

    Себастьян Джовинко
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    Себастьян Джовинко

    Стороны заключили контракт, срок которого истекает в июне 2022 года. Игрок перешёл в итальянский клуб, занимающий шестнадцатое место в национальном первенстве, на правах свободного агента.

    Последним клубом 35-летнего итальянского нападающего был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, в котором он стал чемпионом страны.

    Джовинко — воспитанник «Ювентуса». Он выступал в структуре команды с 1996 по 2011 год, а также с 2012 по 2015 год. В составе туринцев итальянский футболист провёл 132 матча, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.

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