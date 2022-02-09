«Сампдория» объявила о переходе 35-летнего Джовинко

Бывший нападающий «Ювентуса»стал игроком «Сампдории». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Стороны заключили контракт, срок которого истекает в июне 2022 года. Игрок перешёл в итальянский клуб, занимающий шестнадцатое место в национальном первенстве, на правах свободного агента.

Последним клубом 35-летнего итальянского нападающего был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, в котором он стал чемпионом страны.

Джовинко — воспитанник «Ювентуса». Он выступал в структуре команды с 1996 по 2011 год, а также с 2012 по 2015 год. В составе туринцев итальянский футболист провёл 132 матча, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.