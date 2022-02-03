Соболев: Если «Спартак» выиграет все матчи в этой РПЛ — почему бы не стать чемпионами?

Нападающий «Спартака»высказался по поводу амбиций московского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Можно ли сказать, что "Спартак" в этом сезоне уже не борется за чемпионство? Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у "Локомотива" от второго места, а они весной почти всё выиграли.

Мы, конечно, верим в чемпионство — каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадём в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи — почему бы не стать и чемпионами», — приводит слова Соболева «Чемпионат».