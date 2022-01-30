Газизов: Решение по Урунову будет приниматься в конце сезона

Генеральный директор «Уфы»заявил, что клуб примет решение о будущем взятого в аренду у московского «Спартака» полузащитникав конце сезона-2021/22.

«Решение по Урунову будет приниматься в конце сезона. Его выступление в первой части сезона комментировать не буду. Давайте закончим сезон, там будет ясно», — сказал Газизов ТАСС.

Ранее Урунов выступал за «Уфу» во второй половине сезона-2019/20, после перехода из ташкентского «Локомотива». Перед началом сезона-2020/21 полузащитник перешел в «Спартак».

Футболист провел за московскую команду девять игр и забил один мяч в разных турнирах, а зимой 2021 года был арендован «Уфой» до конца сезона (одна голевая передача в 10 играх).

В первой части сезона-2021/22 21-летний футболист принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки.