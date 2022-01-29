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    Селихов: Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона

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    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    «Первый сбор функциональный. Упор на физику, но в то же время и на технику с тактикой. Чувствую себя хорошо.

    Наверное, ко мне прислушались [о появлении ассистента тренера вратарей]. Когда четыре вратаря, одного тренера не всегда хватает. Кто-то уходит на игровые упражнения, кто-то остается дорабатывать компоненты.

    Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона. Делаем свое дело. Самое главное, чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата.

    Радовали болельщиков своей игрой и победами», — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».

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