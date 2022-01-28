Слуцкий: Надеемся помочь Кучаеву реанимировать карьеру

Главный тренер «Рубина»прокомментировал трансфер хавбека ЦСКА

Полузащитник пополнил состав казанской команды в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа.

«Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», — приводит слова наставника пресс-служба «Рубина».

В нынешнем сезоне Кучаев провел за армейцев 15 встреч, отличившись одним забитым мячом.