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    Слуцкий: Надеемся помочь Кучаеву реанимировать карьеру

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер хавбека ЦСКА Константина Кучаева.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Полузащитник пополнил состав казанской команды в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа.

    «Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», — приводит слова наставника пресс-служба «Рубина».

    В нынешнем сезоне Кучаев провел за армейцев 15 встреч, отличившись одним забитым мячом.

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