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    Реформа чемпионата мира до 2030 года невозможна, заявил Венгер

    Футбол ФИФА
    Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер рассказал, когда возможен переход к проведению чемпионата мира каждые два года.

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    «Все решит футбольный мир. Меня попросили организовать календарь матчей сборных, но вы должны понимать, что до 2028 года, и даже до 2030-го, ничего не изменится, потому что ЧМ-2026 и Евро-2028 уже запланированы. Национальные федерации примут решение после этого.

    Я предлагаю организовать календарь так, чтобы было меньше напряжения между клубами и сборными, сгруппировав отборочные матчи и проводя крупные турниры в конце сезона. Мы выросли в системе с четырехлетними циклами. Мир футбола обычно сопротивляется изменениям, и это правда, что наш проект переворачивает весь календарь с ног на голову.

    Но если вы посмотрите на молодое поколение, молодых людей от 10 до 18 лет, то у них не такое восприятие времени, другой спрос на события. Думаю, сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли. Посмотрим, всё решится до 2024 года», — цитирует функционера L’Equipe.

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