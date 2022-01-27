Мостовой о ЧМ каждые два года: Бредовая идея. Футболисты прямо на поле умирать будут?

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал идею руководителей ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

«Я, как только об этом услышал, сразу сказал: бред. А куда девать чемпионат Европы? Чемпионаты других конфедераций?

А с футболистами что делать? Я посмотрел, сколько игр проводит игрок, дошедший со своей командой до полуфинала Лиги чемпионов. Более 70 матчей за сезон! Плюс переезды, перелеты.

Получается, что футболисты прямо на поле умирать будут? Бредовая идея», — приводит слова Мостового «Московский комсомолец».

Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что реформа чемпионата мира до 2030 года невозможна.