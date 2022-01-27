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    Мостовой о ЧМ каждые два года: Бредовая идея. Футболисты прямо на поле умирать будут?

    Футбол ФИФА УЕФА Футбол России
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал идею руководителей ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Я, как только об этом услышал, сразу сказал: бред. А куда девать чемпионат Европы? Чемпионаты других конфедераций?

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    Получается, что футболисты прямо на поле умирать будут? Бредовая идея», — приводит слова Мостового «Московский комсомолец».

    Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что реформа чемпионата мира до 2030 года невозможна.

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