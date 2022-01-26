Инфантино прокомментировал идею проведения ЧМ два раза в год

Глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)высказался об идее проведения чемпионатов мира каждые два года.

«Я понимаю, что в Европе часто проходят чемпионаты мира, потому что лучшие игроки выступают в европейских лигах. Но в остальном мире мундиаль проводится редко. Мы должны найти способ охватить весь мир с помощью футбола. Мы создадим максимально удобные условия, чтобы можно было проводить крупные международные турниры раз в два года.

Мы должны быть более толерантными, чаще взаимодействовать с футболом за пределами Европы. Мы должны попытаться дать возможности, надежду и чувство собственного достоинства всему миру», — приводит слова Инфантино The Athletic.