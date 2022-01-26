ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рой ХоджсонНеувядаемый Ходжсон — именно тот, кто нужен «Уотфорду»
  • 20:21
    • «Спартак» объявил о переходе Хендрикса «Фейеноорд»
  • 16:28
    • Медведев отыгрался с 0-2 по сетам в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open
  • 14:22
    • «Байер» хочет выкупить Азмуна до конца января
  • 14:05
    • Бабиков выиграл серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы
  • 12:19
    • «Спартак» объявил о запуске своей криптовалюты
    Все новости спорта

    Инфантино прокомментировал идею проведения ЧМ два раза в год

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ФИФА ЧМ-2022
    Глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об идее проведения чемпионатов мира каждые два года.

    Джанни Инфантино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанни Инфантино

    «Я понимаю, что в Европе часто проходят чемпионаты мира, потому что лучшие игроки выступают в европейских лигах. Но в остальном мире мундиаль проводится редко. Мы должны найти способ охватить весь мир с помощью футбола. Мы создадим максимально удобные условия, чтобы можно было проводить крупные международные турниры раз в два года.

    Мы должны быть более толерантными, чаще взаимодействовать с футболом за пределами Европы. Мы должны попытаться дать возможности, надежду и чувство собственного достоинства всему миру», — приводит слова Инфантино The Athletic.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кот-д’Ивуар одолеет «фараонов»?
  • Кот-д’Ивуар — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Малийцы дожмут Экваториальную Гвинею?
  • Мали — Экваториальная Гвинея. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Престон» прервать домашнюю серию «Вест Бромвича»?
  • «Вест Бромвич» — «Престон Норт Энд». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мали — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Коллинз — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барти — Киз
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  3.07
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры