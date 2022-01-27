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    Лесовой: Главная цель — вернуться на поле, а дальше уже буду ставить новые

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    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал свое возвращение к тренировкам в общей группе после длительной паузы из-за травмы.

    Даниил Лесовой
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    Даниил Лесовой

    Летом 2021 года футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.

    «Эмоции только позитивные. Получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Впечатления самые хорошие.

    Футбол — это моя жизнь. Теперь буду чаще улыбаться. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Постараюсь своей игрой их отблагодарить.

    Главная цель — вернуться на поле, а дальше уже буду ставить новые», — цитирует футболиста официальный сайт «Динамо».

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