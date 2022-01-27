Лесовой: Главная цель — вернуться на поле, а дальше уже буду ставить новые

Даниил Лесовой Фото: globallookpress.com
Летом 2021 года футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.
«Эмоции только позитивные. Получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Впечатления самые хорошие.
Футбол — это моя жизнь. Теперь буду чаще улыбаться. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Постараюсь своей игрой их отблагодарить.
Главная цель — вернуться на поле, а дальше уже буду ставить новые», — цитирует футболиста официальный сайт «Динамо».