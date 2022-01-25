В 19:00 25.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу.

Последний матч между собой: «Сенегал» — «Кабо-Верде» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сенегал» — «Кабо-Верде». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сенегал»).

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