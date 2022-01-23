Хави: «Барселона» лишь в начале важного пути

Главный тренер «Барселоны»высказал свое видение, чтоб добиваться высоких результатов.

«Должны более усердно пытаться реализовать наши идеи, играть в своем стиле, лучше бороться. Мы не добиваемся нужных нам результатов. Я все еще сохраняю оптимизм, иначе уже сидел бы дома. Думаю, "Барса" лишь в начале важного пути, нужно быть более настойчивыми.

Возможно, нам требуется больше времени, чем предполагали. Кажется, что в течение недели мы работаем здорово, но потом не удается добиться нужного результата. Нужно проявлять терпение», — цитирует Хави Marca.

На текущий момент «Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, набрав 32 очка в 20 матчах.