начнут матч в 17:00 в Лиге 1, 23.01.2022.

Последний матч между собой: «Страсбург» — «Бордо» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бордо» — «Страсбург». Коэффициент ставки — 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Страсбург»).

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