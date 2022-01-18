Кёльн — Гамбург. Футбол, в кубке Германии по футболу. 18.01.2022 в 20:30. Статистика, прогноз, коэффициенты, трансляция онлайн

Кёльн — Гамбург прямая трансляция 18.01.2022 смотреть онлайн. Кёльн и Гамбург начнут матч в 20:30, в рамках турнира: в кубке Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Гамбург» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Гамбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

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