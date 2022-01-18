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    «Ньюкасл» может предложить «Реалу» € 49 млн за Азара

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    Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 31-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает AS.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    «Сороки» могут предложить £ 41 млн (€ 49,2 млн) за трансфер футболиста. Помешать переходу Азара в английский клуб может низкое положение «Ньюкасла» в таблице АПЛ. В данный момент «сороки» находятся на 19-м месте в турнирной таблице.

    Ранее стало известно, что бельгийский форвард рассчитывает уйти в другой клуб в зимнее трансферное окно. В «Реале» не планируют удерживать Азара.

    Азар стал игроком «Реала» в 2019 году. В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 13 матчах испанской Примеры и отдал 1 результативную передачу. Контракт Азара с мадридским клубом действует до 2024 года.

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