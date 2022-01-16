Благодаря хет-трику Харрисона «Лидс» обыграл «Вест Хэм»

на своём поле сыграл противв рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии. Матч закончился со счётом 2:3 в пользу гостей.

За «Лидс» хет-трик оформил Джек Харрисон. Он забил на 10-й минуте в правую часть ворот, после на 37-й точным ударом по центру и на 60-й перекинув вратаря.

У «Вест Хэма» на 34-й минуте Джаррод Боуэн отличным ударом забил гол по центру ворот и на 52-й минуте отличился Пабло Форланс закрутив мяч в левый нижний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Лидс 2:3 Голы: 0:1 Джек Харрисон (10'), 1:1 Джаррод Боуэн (34'), 1:2 Джек Харрисон (37'), 2:2 Пабло Форнальс (52'), 2:3 Джек Харрисон (60') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп (Sonny Perkins, 87'), Аарон Крессвел, Мануэль Лансини, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс (Андрей Ярмоленко, 69'), Никола Влашич (Артур Масуаку, 61'), Майкл Антонио Лидс: Джек Харрисон, Даниэль Джеймс, Рафаэл Диас, Хуниор Фирпо (Leo Hjelde, 23'), Адам Форшоу (Lewis Bate, 22'), Матеуш Клих, Стюарт Даллас, Паскаль Стрёйк, Робин Кох, Люк Эйлинг, Иллан Меслье Предупреждения: Майкл Антонио (24'), Робин Кох (45'), Мануэль Лансини (62'), Андрей Ярмоленко (77'), Даниэль Джеймс (88')

«Вест Хэм» после 22-х сыгранных матчей занимает 4-е мест в таблице АПЛ, а «Лидс» после 20-ти игр расположился на 15-м месте.