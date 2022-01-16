Мостовой: Шевченко лучше отказаться от предложения возглавить сборную Польши

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал возможное назначение на пост главного тренера сборной

Шевченко накануне был уволен из «Дженоа». Украинский специалист проработал в итальянском клубе меньше трех месяцев.

Сборная Польши в конце марта сыграет против России в рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022.

«Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались. И все это гласно, а негласно, наверное, еще больше.

Когда разговор идет о тренере сборной, то кандидаты добавляются каждый день. Другое дело, что назначение может состояться всего на одну игру (смеется). Проигрываешь стыки — и все.

Не стоит туда идти. Он совсем недавно был тренером сборной Украины, откуда его, кстати, убрали по непонятным причинам. Мое мнение: на данный момент в Польшу идти не нужно. Я бы не советовал. Если поляки пройдут на чемпионат мира — это уже другое дело.

Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной, а потом из Дженоа», — приводит слова Мостового «Чемпионат».