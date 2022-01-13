«За гранью реальности». В «Химках» высказались о возможном трансфере Кокорина

Член наблюдательного совета «Химок»заявил, что подмосковный клуб отказался от идеи подписать нападающего «Фиорентины»

Ранее «Химки» подписали контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым, другом Кокорина.

«Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры не больше чем просто шутка. Трансфер Кокорина в "Химки" за гранью реальности.

В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Кокорин в текущем сезоне провел шесть матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.