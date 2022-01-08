Левандовского шокировал и разочаровал уход Соузы из сборной Польши

Нападающий «Баварии» и сборной Польширассказал о своей реакции после ухода из стана национальной команды главного тренера

Напомним, что португальский специалист разорвал контракт с польской федерацией и выплатил ей неусточку, чтобы возглавить бразильский «Фламенго».

«Я не мог в это поверить, я был потрясен и разочарован. Предпосылок к этому не было. Я был в шоке, не верил, что это произошло и был очень разочарован.

Это решение принял не я, а он. То, как это произошло, оставляет желать лучшего. Я думаю, что это самое худшее во всей ситуации.

Возможно, это послужит для нас толчком», — цитирует Левандовского польское издание Sport.

Отметим, что сборной Польши предстоит побороться за выход на чемпионат мира-2022 со сборной России в стыковом матче, который пройдет в марте.