Левандовского шокировал и разочаровал уход Соузы из сборной Польши

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
Напомним, что португальский специалист разорвал контракт с польской федерацией и выплатил ей неусточку, чтобы возглавить бразильский «Фламенго».
«Я не мог в это поверить, я был потрясен и разочарован. Предпосылок к этому не было. Я был в шоке, не верил, что это произошло и был очень разочарован.
Это решение принял не я, а он. То, как это произошло, оставляет желать лучшего. Я думаю, что это самое худшее во всей ситуации.
Возможно, это послужит для нас толчком», — цитирует Левандовского польское издание Sport.
Отметим, что сборной Польши предстоит побороться за выход на чемпионат мира-2022 со сборной России в стыковом матче, который пройдет в марте.