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    СМИ: Дембеле недоволен, что «Барселона» подписала Торреса

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    На переговоры «Барселоны» и полузащитника Усмана Дембеле по новому контракту повлиял переход в каталонский клуб хавбека «Манчестер Сити» Феррана Торреса, сообщает Diario Sport.

    Усмана Дембеле
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    Усмана Дембеле

    По информации издания, французу и его агентам не понравился этот ход «Барсы», так как Торрес играет на той же позиции, что и Дембеле.

    Этот трансфер заставил вингера сомневаться в намерениях «Барселоны», он задумался о том, что с ним хотят продлить контракт, только чтобы не потерять бесплатно и продать летом.

    Кроме того, руководство «Барсы» говорило Дембеле и его агентам о финансовых трудностях, с которыми столкнулся клуб. Несмотря на них, клуб нашел возможность вложиться в подписание Феррана Торреса.

    В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 8 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

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