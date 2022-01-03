СМИ: Дембеле недоволен, что «Барселона» подписала Торреса

На переговорыи полузащитникапо новому контракту повлиял переход в каталонский клуб хавбека «Манчестер Сити», сообщает Diario Sport

По информации издания, французу и его агентам не понравился этот ход «Барсы», так как Торрес играет на той же позиции, что и Дембеле.

Этот трансфер заставил вингера сомневаться в намерениях «Барселоны», он задумался о том, что с ним хотят продлить контракт, только чтобы не потерять бесплатно и продать летом.

Кроме того, руководство «Барсы» говорило Дембеле и его агентам о финансовых трудностях, с которыми столкнулся клуб. Несмотря на них, клуб нашел возможность вложиться в подписание Феррана Торреса.

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 8 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.