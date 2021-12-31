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    Тухель: Я не чувствую, что Лукаку несчастлив, так что я удивлен

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал интервью, которое дал нападающий команды Ромелу Лукаку.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Ранее бельгиец заявил, что недоволен своим положением в команде.

    «Да, нам это интервью не понравилось. Это создает ненужный шум вокруг команды. И это нам совершенно не нужно.

    Мы не хотим раздувать эту ситуацию и делать ее значительнее, чем на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, создать заголовок.

    Я не чувствую, что он несчастлив, так что я удивлен. Мы не будем просто читать заголовки. Мы возьмем паузу, чтобы понять, что происходит. Это не отражается на его ежедневной работе на тренировках.

    Каким для Лукаку будет итог этого интервью? Обсудим. Но мы сделаем это за закрытыми дверями», — сказал Тухель Sky Sports.

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