24 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют Оман и Катар. Начало игры — в 17:25 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Катар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оман

Турнирное положение: Оманцы явно ставят перед собой задачу попасть в дуэт лидеров квартета. Вот только стабильностью результаты команды явно не отличаются.

При этом Оман в шести стартовых турах квалификации на Мундиаль разжился 6 баллами. Команда пребывает на 4 месте в своей отборочной группе.

Последние матчи: Оманцы в своем последнем контрольном поединке добыли победу. Команда минимально одолела Йемен.

При этом чуть ранее оманцы уступили Ираку (0:1). А вот поединок с Палестиной принес минимальную викторию.

Вообще, в 5 своих последних матчах Оман разжился 3 викториями. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нестабильные оманцы имеют ненадежные тылы. Команда пропустила 9 мячей в 6 матчах отбора.

Матчи с Катаром для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Оман добыл всего одну ничью при 4 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Оманцы уж точно не боятся соперника, да и лишь отсиживаться в тылах не собираются.

Катар

Турнирное положение: Эта команда в отборе на Чемпионат мира выступает неуверенно. На текущий момент катарцы находятся на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Катар в 6 поединках квалификации добыл 7 зачетных баллов. При этом команда забила 10 мячей в ворота соперников при 17 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Катар ничего не смог противопоставить ОАЭ (0:5).

До того команда переиграла сильный Узбекистан (3:2). А вот более крепким иранцам катарцы уступили по всем статьям (1:4).

Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 9 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе катарцы выглядят не столь уверенно. При этом Катар явно намеревается выиграть свою группу.

Оборона катарцев ныне напоминает проходной двор. А вот в атаке неплохо выглядит Альмоз Али, на счету которого 5 мячей в текущем отборе на Мундиаль.

Имея весьма симпатичный по именам состав, Катар ставит перед собой высокие задачи. Да и оманцам команда не проигрывает уже 15 лет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Катарцы вполне способны преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Оманцы не могут победить Катар уже 15 лет

Катарцы пропустили 11 мячей в 3 своих последних матчах

Оман уступил катарцам в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 6.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.45.

Прогноз: Катарцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева весьма нестабильны, да и с Катаром традиционно играют неудачно.

Ставка: Победа Катара в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53