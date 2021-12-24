Источник: Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» за досрочное увольнение

Бывший генеральный директор «Спартака»заявил, что председатель совета директоров «Спартака» и акционер клубапри найме на работу написал расписку, согласно которой предложил ему акции клуба в случае досрочной отставки.

«Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение.

Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба "Спартак", то есть его акции.

Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

По данным источника, Федун обещал Газизову в случае отставки 10% акций «Спартака» . Кроме того, он дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках.

Отмечается, что Газизов обещал вернуть расписку и тем самым 10% акций «Спартака» после того, как Федун полностью осуществил бы выплаты всех компенсаций при увольнении бывшего генерального директора.

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая сторону «Спартака», сообщила, что клуб получил иск на 101 миллион рублей от Газизова.

«Спартак действительно получил новый иск на 101 миллион рублей с учетом пеней и штрафов. За выход "Спартака" в еврокубки. Только в иске, к сожалению, присутствуют ошибки. Неверно указан сезон. Требования сформулированы по сезону-2020/21. "Спартак" не заключил с господином Газизовым никаких договорных отношений, опцион никогда подписан не был. Основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном. Собственно, Леонид Арнольдович привлечен в качестве ответчика по этому иску», — сказала Завьялова «Матч ТВ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.